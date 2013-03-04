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На Лесопарковой улице перевернулся автомобиль
Сегодня, 20:18
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kraratau27

На Лесопарковой улице перевернулся автомобиль

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Водитель и пассажиры получили серьезные травмы.

В воскресенье, 9 мая, на Лесопарковой улице произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Возле дома № 15 по Лесопарковой улице автомобиль Daewoo Nexia неожиданно вылетел в кювет, лег на крышу и задымился. Пассажиры машины выбрались наружу. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медики диагностировали у четырех пострадавших черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переохлаждение и травмы груди. Больных госпитализировали в Елизаветинскую больницу. 

На данный момент проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на мосту Александра Невского пешеход бросился под машину: видео. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От удара иномарки он погиб. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: аварии, дтп, красногвардейский район
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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