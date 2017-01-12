На мосту Александра Невского пешеход бросился под машину: видео

От удара мужчина далеко отлетел. Он погиб на месте происшествия.

На мосту Александра Невского под колесами легкового автомобиля оказался пешеход. От сильного удара мужчина скончался до прибытия медиков. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло 9 мая примерно в 16:25. Как отмечают свидетели, мужчина самостоятельно вышел на проезжую часть. По мнению очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что погибшего "качает" из стороны в сторону, что говорит о его плохом самочувствии. Машины попытались объехать смелого пешехода, но автомобиль Kia все-таки на всей скорости сбил мужчину. В результате страшного ДТП пешеход погиб.

В сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" пользователи написали в комментариях, что уже несколько раз пытались "забросить" пьяного пешехода на безопасную часть улицы, а одна девушка даже вела его до метро.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жесткое столкновение легкового авто и "Газели" у Пяти углов попало на видео.

Видео: Piter.tv