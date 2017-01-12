На мосту Александра Невского пешеход бросился под машину: видео

На мосту Александра Невского под колесами легкового автомобиля оказался пешеход. От сильного удара мужчина скончался до прибытия медиков. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье произошло 9 мая примерно в 16:25. Как отмечают свидетели, мужчина самостоятельно вышел на проезжую часть. По мнению очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что погибшего "качает" из стороны в сторону, что говорит о его плохом самочувствии. Машины попытались объехать смелого пешехода, но автомобиль Kia все-таки на всей скорости сбил мужчину. В результате страшного ДТП пешеход погиб.
В сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" пользователи написали в комментариях, что уже несколько раз пытались "забросить" пьяного пешехода на безопасную часть улицы, а одна девушка даже вела его до метро.
Ранее на Piter.tv сообщили, что жесткое столкновение легкового авто и "Газели" у Пяти углов попало на видео.
Видео: Piter.tv
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