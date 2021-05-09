Жесткое столкновение легкового авто и "Газели" у Пяти углов попало на видео

В машине сработали подушки безопасности.

Момент столкновения легковушки и грузовика у Пяти углов на улице Рубинштейна попал на видео. ДТП произошло ночью 9-го мая.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" предполагали, что иномарка врезалась в "Газель", когда та была припаркована у обочины, однако на кадрах видно, что это не так. Оба транспортных средства находились в движении. Есть вероятность, что грузовик поворачивал налево, когда его подбила машина. "Форд" пострадал гораздо серьезнее, авто оказалось разбито.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Головнев