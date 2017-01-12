Легковушка разбилась после встречи с "Газелью" на улице Рубинштейна

На проезжей части оказались осколки разбитого авто.

Ночью 9-го мая у Пяти углов на улице Рубинштейна произошло серьезное ДТП. Его участниками стали легковой автомобиль и "Газель". Очевидец опубликовал кадры с места в социальных сетях.

Легковушка значительно повредилась: разбито лобовое стекло и передний бампер, помят правый бок. Во время столкновения в машине сработали подушки безопасности. Осколки разлетелись по проезжей части. Грузовик получил не такой серьезный ущерб. По предварительным данным, есть пострадавший, его забрали сотрудники "скорой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом водитель Porsche погиб после столкновения с бетонным мостом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Головнев