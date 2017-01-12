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Легковушка разбилась после встречи с "Газелью" на улице Рубинштейна
Сегодня, 8:20
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nadezhda_sib

Легковушка разбилась после встречи с "Газелью" на улице Рубинштейна

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На проезжей части оказались осколки разбитого авто.

Ночью 9-го мая у Пяти углов на улице Рубинштейна произошло серьезное ДТП. Его участниками стали легковой автомобиль и "Газель". Очевидец опубликовал кадры с места в социальных сетях.

Легковушка значительно повредилась: разбито лобовое стекло и передний бампер, помят правый бок. Во время столкновения в машине сработали подушки безопасности. Осколки разлетелись по проезжей части. Грузовик получил не такой серьезный ущерб. По предварительным данным, есть пострадавший, его забрали сотрудники "скорой". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом водитель Porsche погиб после столкновения с бетонным мостом. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Головнев

Теги: газель, дтп, пять углов
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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