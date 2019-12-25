  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом водитель Porsche погиб после столкновения с бетонным мостом
Сегодня, 15:30
176
nadezhda_sib

Под Петербургом водитель Porsche погиб после столкновения с бетонным мостом

0 0

Часть машины превратилась в груду металла.

В деревне Ям-Ижора Тосненского района произошло жесткое ДТП. Водитель Porsche врезался в бетонные блоки, машина оказалась разделена на две части. Об этом 8 мая сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетеля, водитель вылетел с Московского шоссе и налетел на бетонный блок. Он находился вне проезжей части. Удар был таким сильным, что передний бампер оказался полностью уничтожен, все запчасти оказались в салоне автомобиля. Водитель погиб.

О других участниках аварии не сообщается. 

Ранее Piter.TV показал, как на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: бетонные блоки, дтп, порш
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии