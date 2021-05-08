Видео: на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки

Спасатели достали автомобилиста из помятой машины живым, но с переломанными ногами.

Вечером, 7 мая, в Кировском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в результате которого серьезно пострадал водитель. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости врезался в бетонные ограждения. От удара машина поднялась в воздух, а затем плюхнулась на газон.

Спасатели прибыли на место аварии и вызволили из разбитого и помятого автомобиля водителя. Известно, что он получил травму головы и переломы обеих ног.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что ранее произошла жесткая авария с автобусом в Красном Селе. Момент ДТП попал на видео.

Видео: Piter.tv