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Видео: на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки

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Спасатели достали автомобилиста из помятой машины живым, но с переломанными ногами.

Вечером, 7 мая, в Кировском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в результате которого серьезно пострадал водитель. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости врезался в бетонные ограждения. От удара машина поднялась в воздух, а затем плюхнулась на газон. 

Спасатели прибыли на место аварии и вызволили из разбитого и помятого автомобиля водителя. Известно, что он получил травму головы и переломы обеих ног. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что ранее произошла жесткая авария с автобусом в Красном Селе. Момент ДТП попал на видео.

Видео: Piter.tv

Теги: аварии, дтп, кировский район, петербург, пострадавшие, проспект кузнецова, ул маршала казакова
Категории: Лента новостей, ДТП, Происшествия, Новости СПб,

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Петров Игорь
Сегодня 9:35

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