Видео: на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки

Вечером, 7 мая, в Кировском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в результате которого серьезно пострадал водитель. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости врезался в бетонные ограждения. От удара машина поднялась в воздух, а затем плюхнулась на газон.
Спасатели прибыли на место аварии и вызволили из разбитого и помятого автомобиля водителя. Известно, что он получил травму головы и переломы обеих ног.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что ранее произошла жесткая авария с автобусом в Красном Селе. Момент ДТП попал на видео.
Видео: Piter.tv
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