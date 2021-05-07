Момент жесткой аварии с автобусом в Красном Селе попал на видео

"Лада" хотела проскочить между автобусом и другой легковушкой, но у нее не получилось.

Три легковых автомобиля и пассажирский автобус попали в ДТП в Красном Селе. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на улице Первого мая. Сначала легковушка врезалась в другое авто, "пролетела" перед автобусом и сбила дорожное ограждения. Пассажиры автобуса №301 сразу же начали покидать салон. Одна из машин не смогла сразу затормозить и еще проскользила по проезжей части.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Афанасьева