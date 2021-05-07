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Момент жесткой аварии с автобусом в Красном Селе попал на видео

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"Лада" хотела проскочить между автобусом и другой легковушкой, но у нее не получилось.

Три легковых автомобиля и пассажирский автобус попали в ДТП в Красном Селе. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на улице Первого мая. Сначала легковушка врезалась в другое авто, "пролетела" перед автобусом и сбила дорожное ограждения. Пассажиры автобуса №301 сразу же начали покидать салон. Одна из машин не смогла сразу затормозить и еще проскользила по проезжей части. 

Официальной информации о пострадавших пока не поступало. 

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Афанасьева

Теги: дтп с автобусом, красное село, массовое дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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