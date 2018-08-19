На Ленобласть обрушился дождь из шоколадок

Таким образом в деревне Агалатово отметили День Воздушного флота России.

В субботу, 18 августа, в Ленинградской области необычным способом отметили День Воздушного флота России. В честь праздника в деревне Агалатово с вертолета выбрасывали сладости. Об этом сообщает "47news".

На этом праздник не закончился. После этого жители Агалатово наблюдали в небе самолёты и прыжки парашютистов с плакатами "Я люблю тебя, Ленинградская область".

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник лётчиков, инженерно-технического состава, диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа.

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Видео: Youtube/V Sm