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Два петербуржца с парашютами спрыгнули с 35-этажного жилого дома

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Бейсджамперы едва не приземлились на проезжую часть.

В Санкт-Петербурге двое неизвестных спрыгнули с парашютами с ЖК "Князь Александр Невский". Ролик самого полета выложили в паблик "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Здание, откуда прыгнули экстремалы, имеет высоту 118 метров. Отчайный поступок мужчин к трагическим последствиям не привел. Как видно на видео, оба бейсджампера приземлились на газон возле с проспектом Обуховской обороны.

На прошлой недели жители Северной столицы увидели необычное зрелище: в Приморском районе парашютисты прыгали с вертолета.

Теги: новости санкт петербург , парашютисты
Категории: Выборг Лента новостей Новости СПб

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