Парашютисты десантировались с высоты 10 тысяч метров и преодолели расстояние более 80 километров.

Российские парашютисты установили мировой рекорд по дальности прыжка. Об этом сообщили в прес-службе "Ростеха".

Специалисты Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова приняли участие в летных испытаниях парашютной системы специального назначения "Дальнолет". Парашютисты десантировались с высоты 10 тысяч метров и преодолели расстояние более 80 километров.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что ранее на такую дистанцию не десантировался никто в мире. Испытатели десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч.

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Видео: Telegram / Ростех