В Петербурге местные жители заметили в небе парашютистов

Петербуржцы заметили в небе над городом парашютистов. Видео в группе "Лахта Онлайн | Приморский район" опубликовал один из пользователей.
В четверг в семь часов вечера жители Приморского района увидели необычное зрелище: в небе появился вертолет, с которого начали прыгать парашютисты.
Около семи часов вечера в небе летал вертолёт. Он раскидывал парашютистов (человек так 10-15). Кто знает что это было и в честь чего?
Местный житель.
Ранее Piter.TV писал о том, что в небе над Петербургом заметили серебристые облака.
Видео: "Лахта Онлайн | Приморский район" / ВК.