В Петербурге местные жители заметили в небе парашютистов

В четверг, 9 августа, в семь часов вечера жители Приморского района увидели необычное зрелище.

Петербуржцы заметили в небе над городом парашютистов. Видео в группе "Лахта Онлайн | Приморский район" опубликовал один из пользователей.

В четверг в семь часов вечера жители Приморского района увидели необычное зрелище: в небе появился вертолет, с которого начали прыгать парашютисты.

Около семи часов вечера в небе летал вертолёт. Он раскидывал парашютистов (человек так 10-15). Кто знает что это было и в честь чего? Местный житель.

Ранее Piter.TV писал о том, что в небе над Петербургом заметили серебристые облака.

Видео: "Лахта Онлайн | Приморский район" / ВК.