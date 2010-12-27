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В небе над Петербургом заметили серебристые облака
Сегодня, 14:39
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alexandra08
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В небе над Петербургом заметили серебристые облака

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Уникальное явление жители Северной столицы наблюдали в ночь с 8 на 9 августа.

В небе над Петербургом удалось увидеть серебристые облака. Снимки уникального природного явления выложили пользователи в сообществе "Метеодневник".

Облака "с серебром" жители Северной столицы наблюдали в ночь с 8 на 9 августа. Специалисты называют их самыми высокими в атмосфере Земли.

Отметим, что облака серебристого цвета можно увидеть летом между 43 градусами северной и 65 градусами южной широты. Метеорологам также удалось доказать, что подобные явления случаются и на других планетах. Например, серебристые облака есть на Марсе.

Ранее Piter.TV писал о том, что жители Великобритании наблюдали огненный смерч.

Теги: метеодневник , облака на марсе , серебряные облака
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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