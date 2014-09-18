На льду Финского залива спасатели обнаружили мертвого пенсионера

По предварительным данным, мужчине стало плохо.

На льду Финского залива в Курортном районе Петербурга спасатели обнаружили мертвого пенсионера. Вечером 5 марта тело пожилого мужчины увидели в нескольких сотнях метров от берега, недалеко от дома №572 по Приморскому шоссе. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

По предварительным данным, 73-летнему мужчине стало плохо. Подробности случившегося и личность умершего пока устанавливаются.

Ранее мы писали, что при столкновении двух грузовиков на территории завода "Хендэ" в Сестрорецке погиб мужчина.

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