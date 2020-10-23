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При столкновении двух грузовиков на территории завода "Хендэ" в Сестрорецке погиб мужчина
Сегодня, 11:27
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nadezhda_sib

При столкновении двух грузовиков на территории завода "Хендэ" в Сестрорецке погиб мужчина

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В момент аварии он садился в грузовик.

Водитель грузовика погиб после того, как на его машину наехал тягач на Левашовском шоссе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения виновнику, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Трагедия произошла в 23:30 1-го марта на территории автомобильного завода в Сестрорецке. По всей видимости, речь идет о заводе "Хендэ", так как именно он расположен на Левашовском шоссе. Житель Брянской области, который управлял грузовым "Вольво", двигался задним ходом и наехал на стоявшую "Сканию". В этот момент в нее садился мужчина 1972-го года рождения. В результате житель Тверской области скончался от полученных травм. Водителя "Вольво" доставили в полицию для разбирательства. 

Ранее стала известна предварительная причина смерти петербуржца в отделе полиции.

Фото: Piter.TV

Теги: смертельное дтп, тягач, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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