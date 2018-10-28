На льду Зимней канавки появились десятки книг

Днем 25 февраля жители Петербурга увидели на льду Зимней канавки десятки выставленных книг. В сети появились фотографии с необычной инсталляцией.
Как выяснилось, это своеобразная акция протеста под названием "Скачай и сохрани". Автор проекта, петербуржец Макс Отто, направил ее против цензуры.
Примерно так и будут выглядеть цензурированные авторы в глазах обывателя. Все эти имена могут попасть в черные списки. Скачай их и сохрани.
Рассказал Макс Отто на своей странице "ВКонтакте"
Для инсталляции молодой человек собрал 100 книг русских авторов и превратил их в "единую черную бумажную массу". На лед были выставлены произведения Чехова, Ахматовой, Бунина, Быкова, Мандельштама, Никонова и других писателей.
Ранее мы писали, что огромный деревянный настил окрасил лед на Мойке в голубой цвет.
Фото: ВКонтакте / Макс Отто
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