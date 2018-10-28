На льду Зимней канавки появились десятки книг

Акция протеста направлена против цензуры.

Днем 25 февраля жители Петербурга увидели на льду Зимней канавки десятки выставленных книг. В сети появились фотографии с необычной инсталляцией.

Как выяснилось, это своеобразная акция протеста под названием "Скачай и сохрани". Автор проекта, петербуржец Макс Отто, направил ее против цензуры.

Примерно так и будут выглядеть цензурированные авторы в глазах обывателя. Все эти имена могут попасть в черные списки. Скачай их и сохрани. Рассказал Макс Отто на своей странице "ВКонтакте"

Для инсталляции молодой человек собрал 100 книг русских авторов и превратил их в "единую черную бумажную массу". На лед были выставлены произведения Чехова, Ахматовой, Бунина, Быкова, Мандельштама, Никонова и других писателей.

Ранее мы писали, что огромный деревянный настил окрасил лед на Мойке в голубой цвет.

Фото: ВКонтакте / Макс Отто