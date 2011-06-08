Специалисты объяснили, почему раньше не было известно о коллективном захоронении.

На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат. Об этом сообщили представители пресс-службы "Поискового движения России" по Сахалину. Специалисты уточнили, что нашли тела погибших во время ВОВ. Первыми активисты нашли каску и человеческий череп. Они находились на глубине в 60 сантиметров. Позже коллективное захоронение было зафиксировано в 200 метрах от мемориала на горе Северной.

Сразу же вокруг проверили поверхность земли, где на расстоянии около двух метров также был чёткий глубокий сигнал. Стали углубляться в этом месте и наткнулись на солдатские ботинки. Сделали раскоп, и оказалось, что боец не один, а их там шесть. Артем Бандура, глава регионального отделения "ПДР" в интервью "РИА Новостям"

Эксперты полагают, что военнослужащие оказались сброшенными в воронку, которую позже засыпали землей. Со временем поверхность разгладилась, поэтому следы о захоронении оказались стерты. У одного из погибших при себе имелся нож с надписью "На память Ване".

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Фото: Сахалинское отделение ООД "Поисковое движение России"

