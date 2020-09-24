Археологи нашли в погребальной урне бронзового века останки беременной двойней женщины

Захоронение принадлежит Ватиканской культуре.

На территории современной Венгрии археологи нашли в погребальной урне возрастом около 4 тыс. лет останки беременной двойней женщины с трагической судьбой. Статья была опубликована в журнале PLOS One.

Так, останки женщины обнаружили ученые из Болонского университета (Италия) и Университета Этвёша Лоранда (Венгрия). Захоронение недалеоко от города Сигетсентмиклош считается одним из крупнейших древних захоронений Венгрии. Оно принадлежит Ватиканской культуре.

Всего на территории около 0,5 гектара было 525 захоронений. Они состоят в основном из фрагментов костей, золы и редких погребальных принадлежностей из керамики и бронзы. Для некоторых образцов из разных захоронений провели лабораторные анализы и тесты. Ученые хотели узнать, кем были эти люди.

В одном захоронении археологи обнаружили золотое кольцо для волос и бронзовое для шеи, оно также отличалось богатым инвентарем. У погребения был особый дизайн. В связи с этим предполагается, что захоронен там был уважаемый человек.

По другим косвенным признакам ученым удалось установить, что останки принадлежат девушке лет 20-30. Она была беременна двойней. Возраст эмбрионов составлял до 30 недель. Отмечается, что это погребение было наиболее полным.

Археологи провели исследование и выяснили, что девушка в эти кря приехала издалека еще будучи подростком. Предполагается, что она родилась в Южной Моравии, сейчас эта территория современной Чехии. Возможно, она вышла замуж за уважаемого человека, но скончалась в расцвете лет, забеременев двойней.

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