17-летний пловец установил мировой рекорд

В Петербурге на кубке Сальникова установили мировой рекорд

На кубке Сальникова, который проходит в Петербурге 22 и 23 декабря был установлен мировой рекорд в плавании на короткой воде.

Пловец из России Климент Колесников установил мировой рекорд: он проплыл на спине 100 метров за 48,90 секунд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Мэттью Гриверсу. Он был установлен в 2015 году и составлял 48,92 секунды.

Климент Колесников — четырехтактный чемпион Европы в плавании на короткой воде, двукратный серебряный призер ЧЕ. Все эти награды Колесников завоевал на чемпионате Европы 2017 года.

Фото: официальный инстаграм аккаунт Климента Колесникова



