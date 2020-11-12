На крупнотоннажном траулере "Балтийское море" подняли флаг

Проект является особенным потому, что на нем организован полный цикл переработки добытой рыбы.

В четверг, 4 февраля, на крупнотоннажном траулере "Балтийское море" подняли государственный флаг. Рыбопромысловое судно стало первым, которое строится по заказу "Архангельский траловый флот". Всего их будет четыре, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В церемонии приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители заказчика, Выборгского судостроительного завода и ОСК, губернатор Петербурга Александр Беглов.

На борту организован полный цикл переработки добытой рыбы. Проект КМТ01 стал первым крупнотоннажным траулером-процессором в истории современной РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что судно "Академик Якутин" частично затонуло в Волховском районе.

Видео и фото: Telegram / "Пул78"