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На крупнотоннажном траулере "Балтийское море" подняли флаг

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Проект является особенным потому, что на нем организован полный цикл переработки добытой рыбы.

В четверг, 4 февраля, на крупнотоннажном траулере "Балтийское море" подняли государственный флаг. Рыбопромысловое судно стало первым, которое строится по заказу "Архангельский траловый флот". Всего их будет четыре, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. 

В церемонии приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители заказчика, Выборгского судостроительного завода и ОСК, губернатор Петербурга Александр Беглов.

На борту организован полный цикл переработки добытой рыбы. Проект КМТ01 стал первым крупнотоннажным траулером-процессором в истории современной РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что судно "Академик Якутин" частично затонуло в Волховском районе. 

Видео и фото: Telegram / "Пул78"

Теги: государственный флаг, добыча рыбы, судно, траулер балтийское море
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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