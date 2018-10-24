На крупных госпредприятиях и стройках откроются тюремные филиалы

Правительство закроет и проблему нехватки рабочих мест для осужденных, и поможет развитию предприятий.

На крупных российских предприятиях и государственных строительных площадках будут открываться филиалы колоний. Об этом сообщили в "Российской газете". На объектах будут трудиться осужденные за нетяжелые преступления. Благодаря такой работе они смогут заработать деньги для погашения долга по искам о возмещении ущерба.

Закон позволит решать и социальные, и экономические задачи. Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Теперь появится возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках комментирует ситуацию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

Напомним, что ранее Федеральная служба исполнения наказаний в России опубликовала статистику о преступниках, которые отбыли наказание в колониях-поселениях. Подобных осужденных оказалось 33,3 тысяч человек. Около трети из них не трудоустроены. На принудительную работу ходили только 1,8 тысяч человек. Отметим, что по всей стране действует 23 колонии-поселения.

Чиновники считают, что решить проблему с рабочими местами можно путем направления задержанных на госпредприятия. На территории завода будут создаваться специальные общежития. В ведомстве отмечают, что осужденные будут находиться под охраной. Специалисты рассказывают, что условия в подобных местах будут лучше, чем в обычных учреждениях, но режимные требования будут соблюдены.

Филиалы разделят на два типа. Одни - по образу колоний-поселений. Вторые - как исправительные центры. Оба окажутся размещены в тех регионах, в которых осужденные получили наказание. Режим в ИЦ будет мягче, так как принудительные работы считаются альтернативным наказанием вместо реального срока лишения свободы. Однако дома такой человек не остается.

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Видео: YouTube/ВЫБОР