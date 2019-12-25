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На крыльце Приозерской больницы нашли новорожденную девочку
Сегодня, 12:41
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На крыльце Приозерской больницы нашли новорожденную девочку

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Накануне рядом с учреждением заметили мужчину с коробкой.

В понедельник, 22 июня, на крыльце стационара на улице Калинина  в Приозерске была обнаружена коробка с новорожденным младенцем. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным врачей, найденная девочка всего 1-2 дня от роду. Кроме того, накануне у здания больницы видели молодого мужчину, который держал коробку в руках. Тем не менее, его  ярвнешность трудно определить, поскольку на территории учреждения отсутствует видеонаблюдение.

По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти мать нашла бездыханное тело 3-месячного сына.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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