На красную линию вышел обновленный Балтиец с вагонами в стиле первых станций метро

Запуск праздничного поезда Балтиец в Петербурге собрал хор метро и дизайнеров.

В Петербурге представили новый тематический поезд "Балтиец", посвящённый 70-летию метрополитена. Торжественная церемония прошла в электродепо "Автово".

Праздничный состав под названием "История в вагонах" выпустили на красную линию метро. На мероприятии выступили хоры московского и петербургского метрополитенов, после чего символически перерезали ленточку.

Брендированный поезд готовили почти год. Его оформление посвящено первым станциям, открывшимся в 1955 году, — от "Автово" до "Площади Восстания". На стенах вагонов размещены изображения архитектурных деталей, исторических кадров и архивных схем подземки.

Организаторы сообщили, что вскоре на Линию 1 выйдет ещё один тематический состав под названием "70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену".

Фото: Вконтакте/Петербургское метро