Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что военнослужащие поразили около 120 целей противника, включая 60 районов скопления живой силы, техники, огневых средств, а также свыше 40 позиций артиллерии и четыре опорных пункта. При помощи зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" ликвидирован снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, размещенный в районе Лисичанска Луганской Народной Республики.

В районе Торского участка подразделения мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов нанесли огневое поражение по живой силе и технике 60-й механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Потери Вооруженных сил Украины составили до 220 человек личного состава и три единицы автомобильной техники.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-МУ".

Фото и видео: Минобороны России