На красной ветке увеличен интервал движения поездов

Утром движение от станции "Балтийская" до "Площади Ленина" было временно приостановлено.

C 10:46 в четверг, 16 марта, движение на красной ветке метро Петербурга осуществляется с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Представители метрополитена отметили, что изменения произошли по техническим причинам. До этого в утренние часы было временно приостановлено движение от станции метро "Балтийская" до "Площади Ленина". Кроме того, от станции "Девяткино" до "Проспекта Ветеранов" поезда следовали с увеличенным интервалом в обе стороны.

К 10:52 станции "Балтийская" и "Владимирская" закрыли на вход. Пассажиры могут воспользоваться соседними станциями "Нарвская" и "Достоевская".

В минувший вторник новый состав "Балтиец" спровоцировал сбой движения на красной ветке петербургского метро.

Фото: Piter.TV