На красной ветке метро Петербурга произошел сбой

Поезда ходят с увеличенным интервалом, на платформах скопилась толпа народа.

Утром 20 сентября петербуржцы опоздали на работу из-за сбоя на красной ветке метро. Как сообщила пресс-служба подземки, поезда по линии ходят с увеличенным интервалом.

На платформах некоторых станций начал скапливаться народ. В частности, на станции "Нарвская" отменили посадку в сторону "Проспекта Ветеранов", в сторону "Балтийской" поезда шли с большой задержкой.

"Стояли 15 минут на "Проспекте Ветеранов", затем поехали, но с увеличенными интервалами, с постоянными остановками в тоннеле", — написал один из пассажиров метро в социальных сетях.

Отмечается, что задержки связаны со сбоями светофоров в тоннелях. Красная ветка метро встала в пробку.

Ранее мы писали, что КРТИ нашел проектировщика станций "коричневой" ветки метро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб