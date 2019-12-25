На красной линии увеличили интервалы движения поездов в метро

Конкретная причина сбоя уточняется.

В пятницу, 2 сентября, на красной ветке метро в Петербурге произошел технический сбой. Пассажиры ждали поезда дольше обычного, передают в пресс-службе метрополитена.

В 17:03 на участке линии 1 от станции "Девяткино" до станции "Академическая" поезда двигались с увеличенным интервалом. Конкретная причина сбоя уточняется.

Ранее с 1 сентября поезда в петербургском метро будут ходить чаще. В подземке возвращаются к "зонному движению поездов" на зеленой и фиолетовой ветках, то есть поезда не всегда будут ходить до конечных станций.

Фото: Piter.tv

