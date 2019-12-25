С 1 сентября поезда в петербургском метро будут ходить чаще

В подземке возвращаются к "зонному движению поездов" на зеленой и фиолетовой ветках, то есть поезда не всегда будут ходить до конечных станций.

В петербургской подземке с 1 сентября поезда будут ходить чаще. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Количество поездов увеличат с 185 до 205, также они будут ходить чаще. График изменили в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. В подземке возвращаются к "зонному движению поездов" на зеленой и фиолетовой ветках, то есть поезда не всегда будут ходить до конечных станций.

Напомним, Петербург закупит вагоны для метро на 242 миллиарда рублей. Срок действия документа — 25 лет. Подвижной состав должны будут поставить до 2031 года. Первые 64 вагона метрополитен получит уже в этом году.

Ранее Piter.tv писал о том, что с сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда.

Фото: Piter.tv

