Петербург закупит вагоны для метро на 242 миллиарда рублей

Контракт будет действовать 25 лет.

ГУП "Петербургский метрополитен" подписал контракт с АО "Трансхолдлизинг" на поставку 950 вагонов в лизинг. Они обойдутся в 242,6 млрд рублей.

Срок действия документа — 25 лет. Подвижной состав должны будут поставить до 2031 года. Первые 64 вагона метрополитен получит уже в этом году.

96,9 млрд рублей в 2022-2031 годы будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Ранее Piter.tv писал о том, что с сентября на фиолетовой ветке метро запустят укороченные поезда.

Видео: ГУП "Петербургский метрополитен"