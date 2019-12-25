На красной линии петербургского метро вечером возникли перебои с движением

Поезда на красной линии стоят по шесть минут.

На красной линии метро Санкт-Петербурга вечером 27 октября зафиксированы задержки в движении поездов. Интервалы между составами увеличились, из-за чего на станциях наблюдается скопление пассажиров.

Пользователи соцсетей жалуются на длительное ожидание поездов, особенно в направлении станции "Проспект Ветеранов". Некоторые пассажиры сообщили, что составы не прибывали по 5–6 минут, а на отдельных станциях отменяли посадку на прибывающие поезда.

Сотрудники метрополитена пока не раскрывают причины сбоев. Официальных сообщений о технических неисправностях или ограничениях движения на данный момент не поступало.

По данным очевидцев, повышенная нагрузка наблюдается на станциях "Технологический институт-1", "Балтийская" и "Пушкинская". Ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро