На красной линии петербургского метро вечером возникли перебои с движением

На красной линии метро Санкт-Петербурга вечером 27 октября зафиксированы задержки в движении поездов. Интервалы между составами увеличились, из-за чего на станциях наблюдается скопление пассажиров.
Пользователи соцсетей жалуются на длительное ожидание поездов, особенно в направлении станции "Проспект Ветеранов". Некоторые пассажиры сообщили, что составы не прибывали по 5–6 минут, а на отдельных станциях отменяли посадку на прибывающие поезда.
Сотрудники метрополитена пока не раскрывают причины сбоев. Официальных сообщений о технических неисправностях или ограничениях движения на данный момент не поступало.
По данным очевидцев, повышенная нагрузка наблюдается на станциях "Технологический институт-1", "Балтийская" и "Пушкинская". Ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что причины поломки "Балтийца" в Петербурге выяснит комиссия.
Фото: Вконтакте/Петербургское метро
