Из окна дома на Индустриальном проспекте выпала женщина

Тело обнаружили на козырьке дома.

Около часа ночи во вторник, 30 марта, из окна дома №26/24 по Индустриальному проспекту выпала женщина. Как рассказали очевидцы в соцсетях, тело обнаружили на козырьке.

Мнения местных жителей разделились: одни увидели в погибшей молодую девушку, другие – пожилую женщину, состоявшую на учете у психиатра. Официальной информации правоохранителей по поводу случившегося еще не поступало. По словам очевидцев, женщина выпала из окна пятого этажа, травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург