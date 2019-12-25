На котельных Каменногорского поселения проходит капремонт

Мероприятия продлятся до середины следующего месяца.

С понедельника, 15 июня, центральная котельная Каменногорска по адресу: Фабричная улица, 10 и котельная в поселке Бородинская по Озерной улице, 5, остановлены на время плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу АО "Выборгтеплоэнерго".

Останов продлится по 28 июня. Затем, с 29 июняпо 12 июля, мероприятия пройдут на другой котельной Каменногорска по Ленинградскому шоссе, 117, обслуживающей городскую больницу.

Кроме того, за указанное время состоятся работы по замене участков теплосетей и гидравлические испытания. АО "Выборгтеплоэнерго" призывает жителей сохранять внимательность во время нахождения на улице и не подходить близко к месту проведения работ.

В случае обнаружения мест парения или выхода теплоносителя на поверхность, нужно сообщить об этом по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Ранее мы рассказали о том, что Юго-Восточная котельная в Выборге приступила к обслуживанию после ремонта.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО