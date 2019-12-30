На конкурсе "Миссис Вселенная" Россию представит петербурженка Ксения Вербицкая

Финал состоится в Болгарии в конце января.

Петербурженка представит Россию на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2020". Честь отдана 43-летней Ксении Вербицкой. Она отправится покорять столицу Болгарии Софию с 19 по 21 января.

В финале мероприятия принимают участие 30 претенденток на главный титул. Все женщины замужем и старше сорока лет. Ксения работает гинекологом-эндокринологом и воспитывает четырех детей. Ей предстоит пройти через самопрезентацию, выступление в национальном костюме и творческий конкурс. Ранее женщине удалось получить титул "Миссис Санкт-Петербург Классик".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка стала "Вице-миссис Вселенная".

Фото: Pixabay.com, Вконтакте/Ксения Вербицкая



