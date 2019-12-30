Петербурженка стала "Вице-миссис Вселенная"

Конкурс прошел в китайском Гуанчжоу.

Петербурженка заняла призовое место в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная", рассказали в пресс-службе федерации "Миссис Санкт-Петербург".

Победительниц престижного конкурса красоты среди замужних женщин выбрали 30 декабря в китайском городе Гуанчжоу. В финале за главный титул боролись 90 претенденток.

Россию на "Миссис Вселенная" представляла родственница писателя Николая Гоголя, победительница конкурса "Миссис Россия Вселенная" и капитан женской сборной Санкт-Петербурга по волейболу Ирина Гоголь.

На последнем этапе конкурса участницы готовили фильмы о насилии в семье, соревновались в творческих конкурсах и дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах. Отмечается, что Ирина Гоголь предстала в образе Царевны Лебедь, а в рамках творческого конкурса исполнила танец "Иван Купала".

По итогам конкурса Ирина Гоголь стала "Вице-миссис Вселенная".

Ранее на Piter.TV: назван победитель проекта "Голос".

Фото: "Федерация "Миссис Санкт-Петербург"