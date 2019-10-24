На конкурс "Твой бюджет" в Петербурге подали около 7 тыс. заявок

Сбор заявок шел с 15 января по 15 февраля.

В Петербурге 15 февраля завершился прием заявок на конкурс "Твой бюджет"-2020. На сайт программы поступило почти 7 тыс. инициатив.

Наиболее активными оказались жители Кировского и Красносельского районов. От районов было подано более тысячи заявок.

Отмечается, что большинство заявок касаются парков и прочих зеленых зон, детских и спортивных площадок, школ, обустройства пляжей. Также в этом году увеличилось количество предложений, связанных с помощью приютам для животных и строительства площадок для выгула собак. Из необычных инициатив организаторы заметили покупку попугаев для парков Петербурга, установку музыкальной арки и памятной беседки, создания городского пространства для садоводов.

Организаторы напомнили, что в этом году в проекте не участвуют Невский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский и Красногвардейский районы. В этих районах воплощаются в жизнь выигравшие в прошлом году проекты.

Отметим, что еще 13 февраля количество присланных инициатив составляло 4,5 тыс. За три дня петербуржцы прислали еще почти 1,5 тыс.

На следующем этапе пройдет жеребьевка, по результатам которой сформируют бюджетные комиссии районов.

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