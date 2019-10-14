В Петербурге на концерте группы "ДЕТИ" на музыканта напал неизвестный хейтер

Впоследствии началась массовая драка на сцене.

В минувшие выходные, 12 октября, в Петербурге выступала группа "ДЕТИ". Во время мероприятия на музыканта Илью Буркова напал хейтер.

По словам очевидцев, нападающий прикрыл лицо маской. Личность хейтера устанавливается. Фанаты отметили, что после внезапного нападения началась массовая драка на сцене. Побоище удалось остановить. После Илья Бурков продолжил концерт.

Все что происходило это ад, вы безумцы! Любовь. Если хотите повторить, то есть возможность заявил после выступления Бурков

Известно, что концерт проходил в клубе "Космонавт".

Группа "ДЕТИ" позиционирует себя. как это новый русский рейв.

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Видео:Pronax/YouTube