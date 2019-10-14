За два минувших выходных кинолента Тодда Филлипса собрала 419,5 млн рублей.

Американский фильм "Джокер" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. За минувшие выходные кинолента Тодда Филлипса собрала 419,5 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Действие картины разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флэк, сталкиваясь с человеческой жестокостью, понимает, что люди вокруг заслуживают встречи с Джокером. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и другие актеры. За две недели общие сборы фильма в российском прокате составили более 1,3 млрд рублей.

Второе место по сборам занимает американо-китайский анимационный фильм "Эверест", рассказывающий о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. За минувшие выходные картина собрала 192,6 млн рублей.

На третьем месте расположился боевик Энга Ли "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли. Сборы фильма в России составили 172,1 млн рублей.

В топ-5 также вошли комедия Сарика Андреасяна "Девушки бывают разные" с 53,3 млн рублей и мелодрама Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" со сборами 30,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что "Джокер" вошел в десятку лучших фильмов всех времен.

Видео: YouTube / WBRussia