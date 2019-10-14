Американский фильм "Джокер" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. За минувшие выходные кинолента Тодда Филлипса собрала 419,5 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Действие картины разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флэк, сталкиваясь с человеческой жестокостью, понимает, что люди вокруг заслуживают встречи с Джокером. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и другие актеры. За две недели общие сборы фильма в российском прокате составили более 1,3 млрд рублей.
Второе место по сборам занимает американо-китайский анимационный фильм "Эверест", рассказывающий о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. За минувшие выходные картина собрала 192,6 млн рублей.
На третьем месте расположился боевик Энга Ли "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли. Сборы фильма в России составили 172,1 млн рублей.
В топ-5 также вошли комедия Сарика Андреасяна "Девушки бывают разные" с 53,3 млн рублей и мелодрама Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" со сборами 30,5 млн рублей.
Ранее мы писали, что "Джокер" вошел в десятку лучших фильмов всех времен.
Видео: YouTube / WBRussia
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