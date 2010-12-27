"Джокер" вошел в десятку лучших фильмов всех времен

Картина заняла девятую позицию в рейтинге.

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин всех времен по версии IMDb. Картина заняла девятую позицию в рейтинге.

Действие разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флэк живет с больной матерью, которая с детства его учила ходить с улыбкой на лице. Пытаясь нести в мир добро и радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью. И тогда он понимает, что люди вокруг достойны не доброй улыбки, а ухмылки злодея Джокера.

Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.

Первое место в рейтинге занял "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта. В тройке лидеров две части "Крестного отца" и "Темный рыцарь". Также в списке лучших фильмов всех времен оказались "12 разгневанных мужчин", "Список Шиндлера", "Властелин колец: Возвращение короля", "Криминальное чтиво" и "Хороший, плохой, злой".

Ранее мы писали, что Джареда Лето расстроил новый "Джокер".

Фото: kinopoisk.ru