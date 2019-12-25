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Концерты Artik & Asti в Петербурге прошли с нарушениями санитарных требований
Сегодня, 10:58
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smirenny

Концерты Artik & Asti в Петербурге прошли с нарушениями санитарных требований

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Концерты проходили 14 и 15 мая.

Петербургский комитет по культуре сообщил, что на прошедших 14 и 15 мая концертах группы Artik & Asti обнаружили нарушения требований по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты. 

Комитет рассмотрел заявки о проведении концертов: организаторы пообещали, что будет соблюдена социальная дистанция, все гости будут в СИЗ, а сами выступления будут смотреть со зрительских мест. Указанные условия по итогу нарушили, что, как уверены чиновники, не допустимо в период продолжающейся пандемии. 

Ведомство намерено принять меры в отношении организаторов и администрации ДС "Юбилейный".

Ранее мы писали, что объявлена программа VK Fest в Петербурге.

Фото: vk.com/artikasti

Теги: artik asti, концерты, санитарные нарушения
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей,

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