В Колпино работник ГЭТС нашел на плотине труп пенсионерки

Погибшая проживала на улице Тазаева.

Накануне, 10 сентября, на Колпинской платине был обнаружен труп пенсионерки. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, тело пожилой женщины рано утром нашел работник газотурбинной электростанции, проверявший уровень воды на плотине напротив Колпинской улицы, 2. На пострадавшей были надеты светло-коричневая куртка и зеленовато-пятнистое платье. Сотрудники полиции установили личноть погибшей - ей оказалась 62-летняя местная жительница, проживающая на улице Тазаева.

Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тело пенсионерки отправили в морг для выяснения обстоятельств гибели.

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Фото: pixobay.com