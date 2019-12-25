На кладбище в Ленобласти от выстрела погиб пожилой могильщик

Следователи полагают, что мужчина совершил самоубийство.

В субботу, 24 апреля, в деревне Черенцево Киришского района 60-летний работник кладбища погиб от выстрела из ружья. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что в полицию позвонил мужчина, который стал свидетелем произошедшего. Он пришел на кладбище вместе с сыном, чтобы навести порядок на одной из могил. Пока семья облагораживала территорию, двое работников кладбища рыли могилу и спокойно вели диалог. Вдруг мужчина услышал громкий выстрел, оглянулся и увидел тело одного из могильщиков.

Он схватил сына и бросился к магазину на шоссе. Уже там очевидец сообщил полицейским о странном происшествии. Заявитель посчитал, что второй работник кладбища является убийцей, но правоохранители установили, что в момент выстрела скончавшийся старик находился один. По предварительной версии, пенсионер совершил самоубийство.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту: видео.

Фото: pixabay