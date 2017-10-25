На кинофестивале в США российский фильм о ДНР получил главный приз

Фильм режиссера Ленара Камалова с Захаром Прилепиным "Дежурство" признал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале TRIBECA.

Российский фильм о событиях на Донбассе завоевал главный приз TRIBECA в номинации "Лучший короткометражный фильм" (Best Narrative Short).

Режиссера и сценариста фильма "Дежурство" Ленара Камалова многие отговаривали подавать заявку на американский фестиваль ввиду сложных российско-американских отношений, говоря, что шансов практически нет. Тем более в фильме рассказывается о событиях на Донбассе глазами ополченца с позывным Кот, которого сыграл Захар Прилепин Но, так или иначе, фильм отобрали в числе 50 фильмов среди 5000 заявок.

Это невероятно большая победа не только для нас персонально, но и для российского кино. Хотелось бы, что бы таких фильмов было больше на рынке и больше российских участников было на международном фестивале Наталья Фролова, продюсер фильма "Дежурство"

Кинофестиваль Трайбека— кинофестиваль, ежегодный международный конкурс кинофильмов, проходящий в Нью-Йорке, США. Основан в 2002 году Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейгом Хаткоффом в качестве реакции кинематографистов на террористические акты 11 сентября. В качестве главной миссии фестиваля заявлены необходимость переосмысления кинематографистами их влияния на общественное сознание и популяризация независимого кино.

Кроме всего прочего, победа на этом кинофестивале открывает возможность попасть в лонг-лист "Оскара".

Видео: Захар Прилепин