Большинство врачей выступили за запрет суточных дежурств

Опрос сервиса "Справочник врача" показал, что 69,4 процента медиков считают 24-часовые смены недопустимыми. Главные причины — финансовый стимул и нехватка персонала. Хроническую усталость отметили 67,4 процента респондентов.

Чаще всего график включал более десяти таких смен в месяц — об этом сообщили 14,2 процента опрошенных. Ещё 13,6 процента отработали по 8–10 дежурств, а 10,8 процента — по 6–8. Лишь 43,2 процента врачей удалось избежать подобной нагрузки. Главным мотивом для переработок респонденты назвали финансовую необходимость. Для 62,2 процента участников это единственный способ увеличить доход. Нехватку кадров указали 51,3 процента, а 24,3 процента сослались на давление руководства. К концу дежурства состояние медиков ухудшается: тяжёлое самочувствие со спутанностью мыслей и раздражительностью отметили 31,4 процента. Критическую заторможенность и микросон с открытыми глазами зафиксировали у себя 6,8 процента. Нормальным своё состояние назвали лишь 3,2 процента.

Последствия ночной работы накапливаются: хроническую усталость диагностировали у себя 67,4 процента, повышенную тревожность и эмоциональное истощение — почти столько же. Ещё половина отметила снижение когнитивных способностей: ухудшение памяти, рассеянность, трудности с концентрацией. Риск врачебной ошибки оценивается как высокий: такой вариант допускают 43,9 процента респондентов, очень высокую вероятность назвали 25,3 процента. Об отсутствии опасности заявили лишь 1,6 процента.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов назвал нормальной ситуацией, когда уставший врач не показывает своё состояние пациенту. Он подчеркнул, что количество ошибок может перейти в качество, и тогда поток жалоб станет неизбежным. Выгорание Власов охарактеризовал как утрату профессионального интереса.

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Фото: Piter.tv