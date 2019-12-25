Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

Более половины заболевших — дети до 18 лет.

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве зарегистрировали 59 тыс. случаев ОРВИ и 63 случая гриппа.

По данным на 17 февраля, карантин на 7 дней объявили в 102-х классах 33-х школ и 23-х группах 14-ти детских дошкольных учреждениях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии.

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