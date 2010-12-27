На капоте автомобиля каршеринговой службы был обнаружен небольшой "сюрприз"

Об этом сообщают пользователи в социальной сети "ВКонтакте".

Внимательные пользователи группы "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" обнаружили редкую находку на капоте. Свернувшись на стекле, водителя поджидал уж. Небольшая змейка, видимо, залезла на прохладный автомобиль после жаркого дня. Либо же инцидент подстроили дети, закинув змею на автомобиль.

Пользователи в комментариях иронично подметили, что видимо, "змея хотела проехаться зайцем". Машина каршеринговой службы была расположена во дворе домов 52, 56 по Новоизмайловскому проспекту.

Ранее мы писали, что на реконструкцию депо "Дачное" потратят 4,4 миллиарда рублей.

Фото: ВК/ "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"