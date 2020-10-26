На канале "Россия 1" выходит сериал "Зови меня мамой"

Главную роль исполнила актриса Анна Старшенбаум.

В понедельник, 26 октября, на канале "Россия 1" стартует показ сериала "Зови меня мамой". Сюжет основан на реальных событиях.

События в фильме затрагивают период от 1929 года до начала Великой Отечественной войны. В центре сюжета – судьба простой сельской девушки Татьяны. Ей приходится в одиночку выживать в городе в трудное время, прятаться от врагов и искать в себе силы жить после предательства мужа.

Главную роль в сериале исполнила Анна Старшенбаум. Кроме нее зрители увидят на экране Алексея Барабаша, Юрия Цурило и др.

Ранее мы писали, что комедия "Дедушка нелегкого поведения" возглавила российский кинопрокат в выходные.

Видео: Instagram / starshenbaum_anna