Комедия "Дедушка нелегкого поведения" возглавила российский кинопрокат в выходные

За два дня картина собрала 48,6 млн рублей.

Семейная комедия "Дедушка нелегкого поведения" стала лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. За два дня картина собрала 48,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм режиссера Тима Хилла с Робертом Де Ниро в главной роли вышел в прокат 22 октября. Сюжет рассказывает о пенсионере Эде, которого после драки с охранником супермаркета забирает дочь. Сам Эд от переезда не в восторге, а его 12-летний внук Питер просто в бешенстве, ведь деду отдали его комнату, а его самого переселили на чердак. Не желая мириться с этой несправедливостью, мальчик объявляет деду войну. Однако пенсионер оказывается не так прост, как кажется. Он был на настоящей войне и готов нести потери.

В фильме также снялись Ума Турман, Кристофер Уокен, Роб Риггл и др.

Вторую строчку в рейтинге заняла российская комедия "Глубже!" режиссера Михаила Сегала. Премьера фильма состоялась 22 октября. За четыре дня он заработал 31,4 млн рублей. Третье место по кассовым сборам занял научно-фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод". Он вышел в прокат 3 сентября и за последние выходные собрал 19,5 млн рублей. Общие сборы картины составили 914,1 млн рублей.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза".

Видео: YouTube / iVideos