На канале им. Москвы столкнулись два пассажирских теплохода

Два теплохода "Нижний Новгород" и "Новокуйбышевск" получили повреждения.

В Московской области столкнулись два теплохода.

Сообщается, что при расхождении двух судов, теплохода "Нижний Новгород" с 190 пассажирами и сухогрузом "Волго-Дон 5068", "Нижний Новгород" по касательной столкнулся с теплоходом "Новокуйбышевск". Пассажиры не пострадали, теплоходы получили механические повреждения. Разлива топлива не произошло.

В ближайшее время на место прибудут сотрудники Ространснадзора, а суда отправятся далее по маршрутам.

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