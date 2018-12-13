На канале Грибоедова проплывал черный гроб с фруктами

Люди были в смятении, никто даже не подозревал откуда появился сей предмет. Однако сегодня, 11 мая, страшная загадка гроба с фруктами была раскрыта.

Вчера, 10 мая, на канале Грибоедова на протяжении всего дня петербуржцы могли лицезреть проплывающий черный гроб, наполненный фруктами. Люди были в смятении, никто даже не подозревал откуда появился сей предмет. Однако сегодня, 11 мая, страшная загадка гроба с фруктами была раскрыта.

В школе нового кино ученики работали над съемкой короткометражной киноленты, атрибутом которой как раз-таки и являлся гроб с фруктами. О названии фильма пока не известно.

Источник: "Бумага: все о Петербурге"