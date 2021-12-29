На избившую своего сына нижегородку завели уголовное дело

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В Нижегородской области женщина избила своего семилетнего сына в подъезде дома. Об этом сообщил в пресс-службе регионального ГУ МВД Роcсии.

Ведомство провело проверку опубликованного в интернете ролика, на кадрах которого женщина избивает мальчика. Было выяснено, что инцидент произошел в поселке Юганец. Личность женщины установили, к ней были направлены представители подразделения по делам несовершеннолетних.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина совершила свой поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "в воспитательных целях", так как ее сын не хотел возвращаться из гостей домой. После произошедшего с мальчика сняли побои.

Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также в отношении женщины были составлены административные протоколы по статьям "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее в Москве на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком.

Видео: Telegram / Нижний №1