В Москве на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

У 11-летней девочки диагностировали ушиб грудной клетки.

В российской столице на пешеходном переходе сбили женщину и ее 11-летню дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на Университетском проспекте. Несовершеннолетнюю и ее мать доставили в медицинское учреждение. У ребенка диагностировали ушиб грудной клетки, а у женщины – возможный перелом позвоночника.

Водитель сообщил полиции, что не знал о наличии "зебры" в том месте, где он сбил людей. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Новосибирске загорелся автобус с 35 пассажирами.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы